В ЕС назвали победой Путина вето Венгрии на помощь Украине

«Что ж, тогда Путин победит», — прокомментировал ситуацию премьер, добавив, что «Украина не устоит без постоянной поддержки как со стороны ЕС, так и со стороны США».

До этого стало известно, что Венгрия воздержалась от участия в принятии Евросоюзом решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. По словам Орбана, Будапешт не хочет «принимать участие в этом плохом решении, поэтому сегодня воздержался от этого шага».