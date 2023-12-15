Финны устроили массовую забастовку из-за антисоциальной политики властей

Утро 14 декабря началось в столице Финляндии Хельсинки с гигантских транспортных заторов из-за забастовок. Как сообщает газета «Известия», акции протеста сильнее всего ударили по автобусному и железнодорожному движению, а всего на различных предприятиях отказались работать в общей сложности до 100 тысяч человек. Причиной акций стала политика правительства премьер-министра Петтери Орпо, от которого требуют прекратить внутреннюю антисоциальную политику.

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Забастовку запланировала Центральная организация финских профсоюзов (SAK). Она не удовлетворена реформами в сфере трудовых отношений и социального обеспечения. Стачки являются частью кампании «Весомая причина», которая направлена на защиту рабочих от предложенных правительством сокращений. Предыдущая акция состоялась 7 ноября и длилась в течение нескольких суток, а до этого мощные волны протеста прошли в первой половине года и в сентябре.

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«Таким образом мы протестуем против урезаний социальных пособий и ухудшений условий труда, запланированных правительством Орпо-Пурра», — говорят протестующие.

Члены профсоюзных организаций объясняют, что запланированные правительством сокращения расходов на социальные нужды бьют по работникам. Реформы проводит новое консервативное правительство, сформированное «Коалиционной партией», «Истинными финнами», «Христианскими демократами» и финской Шведской народной партией. Они позволят гораздо проще увольнять сотрудников, а срочные трудовые контракты теперь не обязательно будет обосновывать — раньше для их заключения нужны были веские причины. Также предполагается изменение системы оплаты больничных отпусков — за первый день средства предлагают не выплачивать.

Еще одно значимое изменение — ступенчатое снижение пособия по безработицы. После первых двух месяцев выплат уровень пособия снижается до 80%, а после 8,5 — до 75%. Также кабмин хочет ограничить право на забастовку — власти считают, что они должны быть «пропорциональны целям» и «ограничены сторонами промышленного спора».

Все эти изменения являются попыткой правительства сократить дефицит бюджета. Профсоюзы считают, что эти шаги разрушат систему рынка труда и обязательный характер коллективных рабочих договоров. Профсоюзный работник Анника Ренни Сяллинен отмечает, что обстановка в стране ухудшается и сейчас многие компании могут предложить соискателям места лишь с неполным рабочим днем.

При этом в правительстве не обращают внимания на протесты, а министр финансов Риикка Пурра и вовсе отказывается встречаться с лидерами профсоюзов. В результате финским трудящимся приходится устраивать новые крупные стачки. К последней, 14 декабря, присоединились Профсоюз работников общественного и социального обеспечения, Промышленный профсоюз, Профсоюз работников электротехники, Профсоюз работников автомобильной и транспортной промышленности и многие другие.