Мадуро заявил об историческом шаге в переговорах с президентом Гайаны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил результаты переговоров по урегулированию территориального спора с президентом Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али, которые состоялись в четверг в столице островного карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Кингстауне.

"Это была встреча полная диалога, правды и уважения", - заявил Мадуро в международном аэропорту, возвратившись в Каракас.

Он сообщил, что по итогам переговоров была подписана совместная декларация "За диалог и мир между Гайаной и Венесуэлой".

Президент подчеркнул, что результаты переговоров стали "победой дипломатии и мира, победой для нашего народа, который любит мир, верит в правду и всегда готов ее защищать".

"Мы сделали исторический шаг, гигантский шаг, чтобы встать на законный путь диалога и мира", - подчеркнул Мадуро.