Пока вы спали: Орбан наложил вето на помощь Киеву в ЕС, опасность искуственного интеллекта

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© EPA/TACC

Венесуэла и Гайана договорились не прибегать к силовому решению конфликта

Видео дня

Венесуэла и Гайана приняли решение, что не будут применять силу для решения территориального конфликта, сообщает ТАСС.

Вместо этого они созовут специальную комиссию по поиску выхода из кризиса. Об этом стороны договорились в ходе переговоров в столице Сент-Винсента и Гренадин Кингстауне.

"Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать силой или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах», - написано в совместном заявлении.

При этом отчет, созданный совместной комиссией двух стран, будет представлен президентам Гайаны и Венесуэлы в течение трех месяцев.

Орбан: Венгрия наложила вето на выделение Киеву 50 миллиардов евро

Венгрия блокировала возможность для выделения помощи Украине в ходе саммита Евросоюза, сообщает «Звезда».

Об этом рассказал сам премьер-министр страны Виктор Орбан. Он заявил, что Венгрия наложила вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета.

Предполагалось, что размер новой помощи Украине составит 50 миллиардов евро.

Тем не менее, Евросоюз все же вернется к данному вопросу на саммите в следующем году после предварительной подготовки по этой теме.

ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты в сторону Мариуполя

Вооруженные силы Украины выпустили несколько дальнобойных ракет в сторону Мариуполя Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС.

Информация об этом появилась благодаря данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Известно, что в 00:25 по московском времени ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты. При этом тип ракет и последствия удара пока неизвестны.

Япония ввела санкции против 57 компаний из России

Япония ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии, сообщает ТАСС.

Помимо этих стран, Министерство экономики Японии добавило к списку ограничений две компании из ОАЭ, одной из Сирии и двух из Узбекистана.

Новые ограничения начнут работать с 22 декабря. Так, санкции коснутся Уральского завода гражданской авиации, Брянского автомобильного завода, ЦНИИ «Буревестник» и других компаний.

В Хмельницкой области произошли взрывы

В Хмельницкой области заметили взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание "Страна".

При этом на момент взрывов режим воздушной тревоги продолжал действовать в Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой и Черкасской областях.

В США добавили ИИ в список потенциальных рисков для финансовой системы

Американский совет по надзору за финансовой стабильностью назвал искусственный интеллект потенциальной угрозой для финансовой системы страны, сообщает ТАСС.

По заключению совета, ИИ «может создавать определенные риски, в том числе риски в области безопасности».