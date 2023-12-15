Стало известно о планах Эрдогана предложить Путину возобновить диалог с Украиной

Турецкий политический аналитик Энгин Озер рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , вероятно, в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в начале 2024 года планирует предложить ему возобновить переговоры с Украиной при посредничестве Анкары , сообщает РИА Новости .

«Президент Эрдоган настроен взять на себя роль посредника в украинском кризисе. У Турции есть возможность разговаривать с обеими конфликтующими сторонами одновременно», — заявил он, указав на намерения республики предложить России вернуться к переговорам с Киевом в Стамбуле.

Ранее обозреватель турецкого издания Medya Günlüğü Алпер Эличин рассказал, что Запад устраивает ситуация, при которой Украина расколется и станет буферным государством. По словам журналиста, США и Европейский союз полагают, что вложились в очень выгодную инвестицию, и российская армия не сможет вернуть себе былую мощь в течение как минимум пяти лет и достичь прежнего военного и экономического потенциала из-за санкций.