В Газе обнаружено тело 28-летнего заложника, захваченного ХАМАС на музыкальном фестивале

Тело 28-летнего посетителя фестиваля, который был похищен и взят в заложники ХАМАС во время нападения 7 октября, было обнаружено в четверг в секторе Газа. Это произошло через несколько недель после того, как его подруга Миа Шем была освобождена в результате обмена заложниками.

Элия Толедано, имевший двойное французско-израильское гражданство, посетил музыкальный фестиваль Nova в южной израильской пустыне, когда его схватили в заложники, сообщает Times of Israel. Израильские силы заявили, что тело Толедано было обнаружено во время проведения операций в Газе и будет возвращено в Израиль, а впоследствии передано его близким.

После трагической находки министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что нация находится в "огромной скорби" из-за известия о смерти Толедано. "Мы разделяем боль его семьи и близких. Освобождение всех заложников - наш приоритет", - написала Колонна на X, бывший Twitter (сервис заблокирован в РФ).

В последний раз двоих друзей видели рано утром 7 октября, еще до того, как начались беспорядки, и они были среди 36 человек, взятых в заложники на музыкальном фестивале. Шем, 21-летняя татуировщица израильско-французского происхождения, была показана в видео, опубликованном ХАМАС, когда она проходила лечение у ветеринара по поводу раны на правой руке вскоре после начала военных действий. Она была освобождена во время семидневного прекращения огня между Израилем и ХАМАС 30 ноября. Вернувшись из плена, она сделала татуировку на левом предплечье с надписью "Мы будем танцевать снова" над надписью "7.10.23" в память о жертвах фестиваля.