Орбан сообщил о блокировке финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе воспользовался правом вето, заблокировав принятие решения по долгосрочному финансированию Украины. Речь идет о сумме 50 миллиардов евро, написал политик в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России).

"Вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году", - говорится в опубликованном сообщении.

Ранее еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан обещал, что деньги Киев всё-таки получит. Якобы лидеры стран ЕС смогут договориться, несмотря на угрозы Венгрии.