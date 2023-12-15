Шольц уверен, что в ЕС договорятся о помощи Украине в январе

Страны Евросоюза в январе смогут достичь формального соглашения о внесении в бюджет ЕС на 2024-2027 годы помощи Киеву в размере €50 млрд. Уверенность в этом на пресс-конференции после саммита ЕС выразил канцлер Германии Олаф Шольц, передает РИА Новости. "Я вполне уверен, что в январе мы действительно достигнем соглашения. Это хорошо подготовлено", - заявил канцлер Германии. 15 декабря вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд было наложено премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В этот же день глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС в начале 2024 года проведет экстренный саммит, чтобы согласовать пакет помощи Киеву до 2027 года. Сообщалось также, что ЕС выделит Украине €1,5 млрд в качестве помощи по программе на 2023 год.