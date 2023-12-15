В США считают, что дни военного лидера ХАМАС Синвара сочтены

"Что касается Яхьи Синвара, военного лидера ХАМАС, думаю, можно сказать, что его дни сочтены", - заявил чиновник, отвечая на вопрос о том, ставит ли Израиль устранение Синвара основной целью операции в секторе Газа. По его словам, "не имеет значения, сколько времени на это уйдет".