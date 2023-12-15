США раздобыли сведения о нарушении Израилем законов войны

США собирают разведывательные данные, позволяющие дать оценку соблюдению Израилем «законов войны». Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico. Отмечается, что полученную информацию передали членам Конгресса.

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«Чиновники Госдепартамента тоже собирают отчеты о потенциальных нарушениях со стороны Израиля», - говорится в публикации.

Не исключено, что и у администрации Джо Байдена есть некоторые данные, позволяющие оценить действия Израиля.

Напомним, недавно Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Ее поддержали 153 страны.