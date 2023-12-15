Японские дипломаты оценили отношения Токио и Москвы

Япония не закрывается от диалога с российской стороной, сообщили ТАСС в японском посольстве в Москве по итогам встречи посла Акиры Муто с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко. Дипломаты рассказали, что Муто вручил российскому представителю копии верительных грамот и обменялся с ним мнениями об отношениях между двумя странами.

В ходе встречи заместитель министра Руденко изложил позицию России относительно политики Японии по отношению к России, — сообщили в посольстве.

Посол Муто в свою очередь указал на то, что действия его страны стали реакцией на ситуацию, возникшую в результате конфликта Москвы и Киева. При этом «японская сторона не закрывалась о диалога», подчеркнули в посольстве.

В МИД РФ В свою очередь сообщили, что на встрече с японским посланником Руденко выразил «разочарование проводимым русофобским курсом» Токио. По словам россиянина, результатом такой политики стал «практически полный демонтаж сформированного за десятилетия фундамента двусторонних связей». Вину за случившееся российский МИД возложил на правительство Японии. При этом отечественные дипломаты выразили надежду на возврат Токио к «принципам добрососедства и взаимного уважения».