У советника президента Аргентины заметили татуировку на русском языке
По данным портала Noticias, у советника нового аргентинского лидера Сантьяго Капуто есть татуировка на русском языке.
Среди тату Капуто имеются и «тюремные». Издание отмечает, что советник президента выбрал тату из книги, которую ему подарил друг. Текст на русском стал отметкой «этого периода», добавил портал.
Капуто взял изображение из «Российской криминальной энциклопедии татуировок».
Интернет-пользователи в соцсети Х опубликовали фото Капуто. На его предплечье видна надпись на русском языке: «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж».