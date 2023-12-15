У советника президента Аргентины заметили татуировку на русском языке

По данным портала Noticias, у советника нового аргентинского лидера Сантьяго Капуто есть татуировка на русском языке.

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Среди тату Капуто имеются и «тюремные». Издание отмечает, что советник президента выбрал тату из книги, которую ему подарил друг. Текст на русском стал отметкой «этого периода», добавил портал.

Капуто взял изображение из «Российской криминальной энциклопедии татуировок».