Австрия разблокировала 12-й пакет санкций ЕС против РФ на заседании Европейского совета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ЕС.

Отмечается, что новый пакет санкций пока не утвержден. До этого сообщалось, что Австрия добивается исключения крупнейшего западного банка в России Raiffeisen Bank International из украинского черного списка в обмен на присоединение к новым санкциям ЕС против РФ.