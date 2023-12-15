Австрия разблокировала 12-й пакет санкций ЕС против РФ

Канцлера Австрии Карла Нехаммера, задерживавшего принятие 12-го пакета санкций ЕС против России, не было в зале, когда лидеры Евросоюза согласовали санкции. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

По словам дипломатов, это было совпадением, поскольку Нехаммер вышел из зала, чтобы обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен включение Румынии и Болгарии в Шенген.

Пока неизвестно, когда именно 12-й пакет санкций будет введен официально.

Как отмечает Politico, отсутствие Нехаммера на голосовании было ироничным, учитывая, что ранее в тот же день премьер Венгрии Виктор Орбан покинул зал, после чего лидеры ЕС смогли согласовать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.