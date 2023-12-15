Австрия разблокировала 12-й пакет санкций ЕС против РФ

СМИ: Австрия разблокировала 12-й пакет санкций против России
Канцлера Австрии Карла Нехаммера, задерживавшего принятие 12-го пакета санкций ЕС против России, не было в зале, когда лидеры Евросоюза согласовали санкции. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.
По словам дипломатов, это было совпадением, поскольку Нехаммер вышел из зала, чтобы обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен включение Румынии и Болгарии в Шенген.
Пока неизвестно, когда именно 12-й пакет санкций будет введен официально.
Как отмечает Politico, отсутствие Нехаммера на голосовании было ироничным, учитывая, что ранее в тот же день премьер Венгрии Виктор Орбан покинул зал, после чего лидеры ЕС смогли согласовать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.
Reuters ранее сообщало, что Австрия на саммите ЕС отклонила 12-й пакет санкций из-за включения Украиной Raiffeisen Bank International в черный список. По данным агентства, Вена требовала исключения банка из списка в обмен на согласование санкций.