Белый дом: к концу года США больше не смогут помогать Украине

К концу года Соединенные Штаты окажутся в ситуации, в которой не смогут помогать Украине без решения конгресса о выделении новых средств. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, у Вашингтона вскоре «полностью закончатся деньги».

«Как мы и говорили, к концу года мы окажемся в ситуации, в которой не сможем помогать Украине», - цитирует РИА Новости слова Карин Жан-Пьер.

Напомним, сейчас Конгресс США блокирует выделение новых средств Киеву. Осенью Джо Байден запросили 106 миллиардов долларов на помощь Израилю и Украине, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.