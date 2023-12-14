В ЕК одобрили решение о начале переговоров с Украиной о ее приеме в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсетях, что решение начать переговоры с Украиной и Молдавией об условиях их принятия в Евросоюз является «стратегическим». Об этом пишет ТАСС.

В Брюсселе в четверг, 14 декабря, начался саммит Евросоюза. Лидеры европейских стран приняли ряд решений по расширению объединения, в частности, одобрили начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.

«Стратегическое решение и день, который останется выгравированным в истории нашего союза. Горжусь тем, что мы смогли сдержать наши обещания, и рада за наших партнеров», — отметила фон дер Ляйен.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заметил, в свою очередь, что не одобряет решение о расширении объединения за счет Украины. Он добавил, что Будапешт не желает «быть частью этого плохого решения».