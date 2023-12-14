В ЕК одобрили решение о начале переговоров с Украиной о ее приеме в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсетях, что решение начать переговоры с Украиной и Молдавией об условиях их принятия в Евросоюз является «стратегическим». Об этом пишет ТАСС.
В Брюсселе в четверг, 14 декабря, начался саммит Евросоюза. Лидеры европейских стран приняли ряд решений по расширению объединения, в частности, одобрили начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.
«Стратегическое решение и день, который останется выгравированным в истории нашего союза. Горжусь тем, что мы смогли сдержать наши обещания, и рада за наших партнеров», — отметила фон дер Ляйен.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заметил, в свою очередь, что не одобряет решение о расширении объединения за счет Украины. Он добавил, что Будапешт не желает «быть частью этого плохого решения».
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств стран ЕС решили не открывать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной в связи с тем, что страна не достигла необходимого уровня соответствия критериям.