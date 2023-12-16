На Украине заявили о повреждении админздания в подконтрольном ВСУ Херсоне

Назначенный украинскими властями чиновник Александр Прокудин заявил о повреждении административного здания во временно подконтрольном ВСУ Херсоне.

Об этом он написал в своём Telegram.

По его словам, в результате ночных ударов повреждено «административное здание».

При этом он не уточнил, о каком именно заднии идёт речь.