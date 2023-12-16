На Украине заявили о повреждении админздания в подконтрольном ВСУ Херсоне
Назначенный украинскими властями чиновник Александр Прокудин заявил о повреждении административного здания во временно подконтрольном ВСУ Херсоне.
Об этом он написал в своём Telegram.
По его словам, в результате ночных ударов повреждено «административное здание».
При этом он не уточнил, о каком именно заднии идёт речь.
Ранее ТСН со ссылкой на данные мониторинговых каналов писала, что взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне и Чернигове.