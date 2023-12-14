Шольц прокомментировал решение ЕС начать с Украиной переговоры о вступлении

"Это сильный знак поддержки и перспектива для Украины", - написал он в соцсети X (ранее Twitter). "Ясно одно: эти страны относятся к европейской семье", - полагает Шольц.

Переговоры о вступлении не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС, они могут продолжаться любое количество времени. Так, переговоры о приеме Турции были начаты в 2005 году, никакой перспективы их завершения в обозримом будущем не просматривается.