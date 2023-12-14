Конгрессмены уходят на каникулы, не согласовав новую помощь Киеву

Конгрессмены, представители Республиканской партии, уходят на новогодние каникулы, не согласовав запрос о новой помощи Киеву, рассказал представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

Кирби выразил надежду, что республиканцы из Палаты представителей должны были четко расслышать послание президента России Владимира Путина и осознать, какие последствия оно влечет для Украины.

По его словам, помощь Киеву нужна уже сейчас, а не «после праздничного «гоголя-моголя». Вместе с тем, несмотря ни на что, конгрессмены уходят на каникулы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер напомнила, что в среду, 13 декабря, президент США Джо Байден пообещал договориться с Конгрессом, заявил, что «американский народ не оставит Украину одну в её борьбе за свободу».

Жан-Пьер пояснила, что сегодня, несмотря на международную обстановку и прочие факторы, спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение о продлении работы Конгресса ещё на неделю.

Соответственно, пояснила пресс-секретарь, конгрессмены уйдут на каникулы и остановят на следующий год принятие решений по ряду ключевых вопросов, таких, как финансирование Израиля и Украины.