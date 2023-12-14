Конгрессмены уходят на каникулы, не согласовав новую помощь Киеву

Конгрессмены, представители Республиканской партии, уходят на новогодние каникулы, не согласовав запрос о новой помощи Киеву, рассказал представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

Конгрессмены уходят на каникулы, не согласовав новую помощь Киеву
© РИА Новости

Кирби выразил надежду, что республиканцы из Палаты представителей должны были четко расслышать послание президента России Владимира Путина и осознать, какие последствия оно влечет для Украины.

По его словам, помощь Киеву нужна уже сейчас, а не «после праздничного «гоголя-моголя». Вместе с тем, несмотря ни на что, конгрессмены уходят на каникулы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер напомнила, что в среду, 13 декабря, президент США Джо Байден пообещал договориться с Конгрессом, заявил, что «американский народ не оставит Украину одну в её борьбе за свободу».

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Жан-Пьер пояснила, что сегодня, несмотря на международную обстановку и прочие факторы, спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение о продлении работы Конгресса ещё на неделю.

Соответственно, пояснила пресс-секретарь, конгрессмены уйдут на каникулы и остановят на следующий год принятие решений по ряду ключевых вопросов, таких, как финансирование Израиля и Украины.

Жан-Пьер подчеркнула, что в администрации президента осуждают решение Конгресса и полагают, что республиканцам не следовало бы уходить на каникулы без завершения важных дел в сфере безопасности.

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