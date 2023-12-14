Кулеба признал нелегкое положение Украины в конфликте с Россией

Кулеба: Украина находится в нелёгком положении на данном этапе конфликта
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на данном этапе конфликта для Украины сложилась непростая военная ситуация.
Об этом пишет Foreign Affairs.
«Текущая фаза конфликта непростая для Украины и для наших партнёров», — сказал он.
По словам Кулебы, все хотят «голливудских прорывов» на поле фронте.
Он также заявил, что если бы достижения в конфликте измерялись бы цифрами, Украина «уже бы проиграла», признав численные преимущества Вооружённых сил России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие неудачи, которые терпит Украина на фронте, ведут к раскачиванию авторитета власти в Киеве.
Издание Financial Times сообщало, что оптимистическая стратегия Владимира Зеленского на Украине и за рубежом и цензура создают раскол между гражданскими властями и военным руководством на Украине на фоне неудачного наступления и ослабления поддержки западных партнёров.