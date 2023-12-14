Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на данном этапе конфликта для Украины сложилась непростая военная ситуация.

Об этом пишет Foreign Affairs.

«Текущая фаза конфликта непростая для Украины и для наших партнёров», — сказал он.

По словам Кулебы, все хотят «голливудских прорывов» на поле фронте.

Он также заявил, что если бы достижения в конфликте измерялись бы цифрами, Украина «уже бы проиграла», признав численные преимущества Вооружённых сил России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие неудачи, которые терпит Украина на фронте, ведут к раскачиванию авторитета власти в Киеве.