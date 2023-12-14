Экс-главком НАТО допустил отказ Украины от притязаний на Крым

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей авторской колонке для агентства Bloomberg допустил возможность отказа Украины от притязаний на Крым, а также ряда других российских регионов.

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«Кажется маловероятным, что украинские силы могут изгнать Россию из значительной части в настоящее время оккупированной части страны», — заявил он.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит рассмотреть возможность договориться об отказе от Крыма и ряда других утраченных территорий в обмен на согласие Москвы допустить принятие Киева в Евросоюз и НАТО. Ставридис подчеркнул, что соответствующее решение должны принимать украинская и российская стороны.

Он считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с поддержкой западных государств смогут противостоять российским войскам еще год, однако потом шансы на мирные переговоры значительно увеличиваются.