Эрдоган и Байден обсудили урегулирование в Газе

"Обсуждались нападения Израиля на палестинские земли, особенно в секторе Газа, двусторонние отношения Турции и США, <...>, а также глобальные и региональные проблемы. Президент Эрдоган заявил, что гуманитарная трагедия в секторе Газа должна быть прекращена как можно скорее, что отказ США от безоговорочной поддержки Израиля может обеспечить быстрое прекращение огня", - говорится в сообщении.