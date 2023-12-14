Эрдоган и Байден обсудили урегулирование в Газе
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование кризиса в секторе Газа. Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшихся переговоров.
"Обсуждались нападения Израиля на палестинские земли, особенно в секторе Газа, двусторонние отношения Турции и США, <...>, а также глобальные и региональные проблемы. Президент Эрдоган заявил, что гуманитарная трагедия в секторе Газа должна быть прекращена как можно скорее, что отказ США от безоговорочной поддержки Израиля может обеспечить быстрое прекращение огня", - говорится в сообщении.
По мнению Эрдогана, "исторической ответственностью США является обеспечение постоянного прекращения огня в регионе в кратчайшие сроки".
Кроме того, стороны обсудили процесс одобрения протокола о вступлении Швеции в НАТО в турецком парламенте, добавили в администрации Эрдогана.