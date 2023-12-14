Зеленский не встретится с Шольцем во время визита в Германию

Заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что Владимир Зеленский не планирует встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем во время своего текущего визита в Германию. Об этом сообщает РИА «Новости» .

Отмечается, что Зеленский закончил встречу с генералами из США на немецкой военной базе в Висбадене и теперь намерен покинуть Германию. При этом Шольц на данный момент всё ещё находится в Брюсселе, где проходит саммит Евросоюза.