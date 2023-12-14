Зеленский не встретится с Шольцем во время визита в Германию
Заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что Владимир Зеленский не планирует встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем во время своего текущего визита в Германию. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Зеленский закончил встречу с генералами из США на немецкой военной базе в Висбадене и теперь намерен покинуть Германию. При этом Шольц на данный момент всё ещё находится в Брюсселе, где проходит саммит Евросоюза.
«По моей информации, Зеленский посетил лишь Висбаден, где дислоцированы американские войска, и провел там сегодня встречу с американскими генералами. Вечером он уедет в направлении Украины. Встречи с Шольцем не планируется, поскольку канцлер все еще в Брюсселе», — заявил Ронцхаймер.
Ранее Евросоюз начал переговоры о приеме Украины и Молдавии в альянс.