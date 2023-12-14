Вучич заявил, что Россию нельзя победить

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что всем понятно: Россию на поле боя победить нельзя. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава Сербии отметил, что анализ конфликта между Россией и Украиной позволяет сделать определенные выводы.

«Если взглянуть на ситуацию на Украине, то ясно, что Россию нельзя победить [на поле боя]. Мне кажется, это понятно уже всем», — подчеркнул Вучич.

В связи с этим, заметил сербский лидер, должно быть найдено решение. Вместе с тем, предположил он, как найти решение, не знает ни Москва, ни Вашингтон.