ЕС отказал во вступлении Боснии и Герцеговины в союз

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе не согласовали запуск переговоров о присоединении Боснии и Герцеговины к ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель .

«ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как будет достигнута степень соответствия критериям членства. Евросовет поручил Еврокомиссии представить отчет к марту 2024 года с целью принятия решения», — заявил Мишель в сети X .

Босния и Герцеговина получила статус кандидата на членство в ЕС ровно год назад, 15 декабря 2022 года. Милорад Додик, победивший на выборах президента Боснии и Герцеговины, заявлял, что намерен сотрудничать с Россией и не желает присоединяться к санкциям против РФ.