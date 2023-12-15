Христодулидис: голосование в ЕС по Украине создало негативный прецедент

Президент Кипра Никос Христодулидис выразил беспокойство процедурой принятия решения о начале переговоров о вступлении в Евросоюз Молдавии и Украины. Об этом сообщает ТАСС. "Я приветствую вчерашнее решение начать переговоры с некоторыми странами, однако в то же время хотел бы выразить обеспокоенность по поводу того, как было принято это решение", — сказал Христодулидис. Аргументируя свою позицию, кипрский лидер пояснил, что фактически решение было принято не всеми 27 лидерами стран Евросоюза, а 26 из них (премьер-министр Венгрии Орбан во время голосования покинул зал. — Ред.). "Я считаю, что создается негативный прецедент, с которым мы столкнемся в последующих дебатах", — отметил он. Христодулидис отметил, что ранее на протяжении многих лет решения в ЕС принимались посредством диалога и формирования общей позиции, в чем и заключался успех Евросоюза. Теперь эта практика нарушена. 15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия сможет остановить прием Украины в ЕС. В тот же день Орбан сообщил о блокировке финансовой помощи Украине на €50 млрд.