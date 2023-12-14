Евросоюз принял решение начать переговоры о вступлении Украины

Мишель: ЕС решил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии в организацию
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз принял решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии в сообщество. Об этом пишет ТАСС.
В Брюсселе в четверг, 14 декабря, проходит саммит ЕС. Лидеры стран-членов организации обсуждают ключевые вопросы международной повестки.
Кроме того, заявил Мишель, саммит ЕС решил предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление в союз.
Вместе с тем, отметил чиновник, лидеры ЕС решили пока не открывать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной, заявили, что для этого нужен «необходимый уровень соответствия критериям».
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