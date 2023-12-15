В Литве запретили показ нового мультфильма Миядзаки из-за России

Кинотеатрам Литвы запретили показывать мультфильм «Мальчик и птица» японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки из-за возможных связей правообладателя с Россией. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщила организация кинотеатров и кинопрокатчиков Литвы.

— С решением кинотеатров отказаться от показа «Мальчик и птица» солидарны и другие участники кинорынка: литовские прокатчики, продюсеры, — рассказали в организации.

Первичный правообладатель мультфильма, французская компания Goodfellas, продала права на показ ленты в России, странах Балтии и других соседних государствах компаниям, которые якобы могут быть связаны с предпринимателями из РФ, передает сообщение литовской организации ТАСС.

Мультфильм «Мальчик и птица» стал двенадцатой полнометражной работой Миядзаки за последние десять лет. Печальная психоделическая сказка, действие которой происходит в Японии в разгар Второй мировой войны. «Вечерняя Москва» рассказывает, о чем эта картина и где ее можно посмотреть в столице.