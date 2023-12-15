Президент Палестины Аббас захотел восстановить контакты с движением ХАМАС

Глава Палестины Махмуд Аббас поручил восстановить прерванные связи с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил Аззам аль-Ахмед, член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП), в интервью телеканалу Al Arabiya. По словам палестинского политика, ООП, под руководством Аббаса, заметила сигналы от ХАМАС о его готовности к диалогу. "Президент Махмуд Аббас попросил меня связаться с ХАМАС. Сегодня вечером состоится звонок с руководством ХАМАС", - сказал аль-Ахмед. Он добавил, что представители ООП готовы к немедленной встрече с лидерами ХАМАС в Каире. "Мы не ставим условий для контактов с ХАМАС... Мы будем стремиться к объединению палестинских сил и приветствуем любую возможность для этого", - подчеркнул он. Аль-Ахмед также отметил, что ХАМАС согласился с ранее оспариваемым решением о создании двух государств на основе границ 1967 года. Однако он добавил, что "соглашения в Осло (соглашения между Израилем и ООП) окончились, и это произошло по инициативе Израиля". 12 декабря Палестина и Россия договорились о новых сроках визита президента Махмуда Аббаса в Москву. Изначально Аббас планировал посетить Россию осенью этого года, но визит несколько раз передвигался и в итоге был отложен на неопределенный срок.