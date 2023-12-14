В Киеве резко ответили на вопрос о провальном плане наступления

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов резко ответил на вопрос о причине провала плана наступления Вооруженных сил страны (ВСУ) на российские укрепления. Об этом пишет РИА Новости.

В Киеве резко ответили на вопрос о провальном плане наступления
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«Планы — это на фабрике. Планы — на заводе. (…) Война есть война. Имейте в виду, что, когда вы используете такое словосочетание и считаете, что на войне все идет по плану. (…) В жизни такого не бывает», — ответил он ведущему Radio NV.

Глава СНБО добавил, что планы есть у тех, кто собирает лайки. Как отметил Данилов, боевые действия проходят для ВСУ очень трудно. Кроме того, по его словам, российские войска превосходят украинскую армию по ряду параметров.

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Ранее Данилов признал, что Украина испытывает трудности из-за медийной кампании на Западе о проигрыше страны. Он назвал текущий момент тяжелым для Киева. Помимо этого, как утверждал глава ведомства, это «не конец света» для Украины, если Венгрия заблокирует решение о переговорах о приеме страны в Евросоюз.

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