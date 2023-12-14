Трамп оказался популярнее Байдена сразу в семи колеблющихся штатах

Бывший президент США Дональд Трамп оказался популярнее действующего американского главы Джо Байдена сразу в семи колеблющихся штатах. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на опрос общественного мнения от Bloomberg и Morning Consult.

Согласно ему, Трамп опередил Байдена в среднем на 5,28 процентных пункта. Самый сильный отрыв в 11 процентных пункта оказался в Северной Каролине, а наименьший в три процентных пункта — в Аризоне. Также на лидирующих позициях Трамп оказался в Джорджии, Висконсине, Неваде, Мичигане и Пенсильвании.