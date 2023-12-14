Швеция захотела арендовать места в тюрьмах в других странах

Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер заявил, что правительство его страны изучает возможность арендовать тюрьмы в других странах. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Стрёммер сделал во время пресс-конференции. По его словам, в Швеции была собрана специальная комиссия, рассматривающая этот вопрос. В следующем году она должна будет представить предложения, а также найти страны, согласные принять шведских заключённых.

«Целью является разгрузка домашней системы исполнения наказаний», — объяснил Стрёммер эту инициативу.

Помимо этого, комиссия также должна будет определить, существуют ли для такого решения какие-либо препятствия со стороны закона. В случае если такие преграды найдутся, Швеция готова рассмотреть вариант изменения законодательства.