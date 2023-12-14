В НАТО отказались дать прогноз по ситуации на Украине

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе отказался прогнозировать ситуацию на Украине в следующем году. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава альянса отметил, что «конфликты непредсказуемы по своей природе, поэтому я не знаю, что будет в следующем году».

Вместе с тем, заметил он, НАТО намеревается и дальше поддерживать Украину.