В НАТО отказались дать прогноз по ситуации на Украине

Столтенберг признался, что не может дать прогноз по ситуации на Украине
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе отказался прогнозировать ситуацию на Украине в следующем году. Об этом пишет РИА «Новости».
Глава альянса отметил, что «конфликты непредсказуемы по своей природе, поэтому я не знаю, что будет в следующем году».
Вместе с тем, заметил он, НАТО намеревается и дальше поддерживать Украину.
Ранее Столтенберг выразил сожаление, что ВСУ не смогли добиться успеха в ходе контрнаступления. Он добавил, что в альянсе надеялись на значительно больший прогресс.
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