В США объяснили, почему Зеленского не позвали на саммит Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский хотел лично присутствовать на саммите Европейского союза (ЕС), который проходит в Брюсселе. Однако главы стран — членов организации не решились направлять ему приглашение из-за возможной негативной реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает американское издание Politico.

В материале указано, что ключевой темой обсуждения в рамках саммита стала Украина. По данным издания, в ходе мероприятия представители государств — участников регионального содружества намерены согласовать выделение €50 млрд на помощь Киеву и решить вопрос о начале переговоров по поводу расширения организации.

«Но Орбан блокирует и то, и другое. Если они не смогут заключить сделку, это может быть долгий саммит, который, по слухам, может продлиться до выходных», — говорится в материале.

Также авторы статьи добавили, что Зеленский выступил на саммите в формате видеоконференции. В частности, глава государства выразил надежду на продолжение финансирования Украины со стороны европейских партнеров.