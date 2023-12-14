Обвинившая Депардье в изнасиловании актриса покончила с собой

Актриса Эммануэль Дебевер, которая обвинила Жерара Депардье в изнасиловании, покончила с собой. Об этом сообщает Variety.

© кадр из фильма "Дантон"

По данным издания, тело актрисы было найдено в реке Сене 7 декабря — в день выхода документального фильма «Дополнительное расследование» о секс-скандале вокруг Депардье. Следствием было установлено, что Дебевер сама спрыгнула с моста в воду.