Обвинившая Депардье в изнасиловании актриса покончила с собой
Актриса Эммануэль Дебевер, которая обвинила Жерара Депардье в изнасиловании, покончила с собой. Об этом сообщает Variety.
По данным издания, тело актрисы было найдено в реке Сене 7 декабря — в день выхода документального фильма «Дополнительное расследование» о секс-скандале вокруг Депардье. Следствием было установлено, что Дебевер сама спрыгнула с моста в воду.
Актриса считается первой звездой, обвинившей Депардье в изнасиловании. О домогательствах с его стороны она рассказала в 2019 году. Дебевер утверждала, что все произошло на съемках фильма «Дантон», где они оба играли ключевые роли. Всего же в домогательствах Депардье обвинили 13 женщин. Актер свою вину отрицает.
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