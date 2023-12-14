МИД Румынии отреагировал на упавший на территории страны беспилотник

«МИД твердо протестует против инцидента, вызванного неконтролируемым падением беспилотника [на территории страны], использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру в ночь на 14 декабря, в ненаселенном районе примерно в 4 километрах от поселка Гринду», — говорится в сообщении.