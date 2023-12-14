Глава МО Израиля: для победы над ХАМАС потребуется более нескольких месяцев

Министр обороны Израиля Йоав Галант во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном заявил, что для победы и уничтожения инфраструктуры ХАМАС на территории сектора Газа потребуется более нескольких месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства Израиля. Галант подчеркнул, что ХАМАС является террористической организацией, которая больше десяти лет готовилась к борьбе с Израилем. Инфраструктуру радикальной группировки разрушить "не так просто", подчеркнул он. "Это потребует длительного периода времени и продлится больше, чем несколько месяцев, но мы победим и уничтожим их [ХАМАС]", — заявил Галант, обращаясь к Салливану. Кроме этого, стороны обсудили оперативную ситуацию в палестинском анклаве и на границе с Ливаном, а также подчеркнули необходимость дать возможность гражданам Израиля вернуться в свои дома на севере страны. "Они обсудили различные угрозы в Ближневосточном регионе, включая агрессию иранских сателлитов в Ливане, Йемене, Ираке и Сирии", — говорится в заявлении пресс-службы. Министр обороны Израиля также указал на тот факт, что еврейское государство "будет поддерживать международные усилия по противодействию угрозам на море и будет защищаться от любой угрозы". До этого сообщалось, что Салливан на этой неделе направится с визитом в ближневосточный регион, где проведет встречу с израильским военным командованием.