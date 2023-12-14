СМИ: ВС РФ могли поразить в Киеве ЗРК Patriot

Российские военные в четверг, 14 декабря, нанесли удар по Киеву. При этом они предположительно поразили американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник..

Названа возможная цель удара по Киеву
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Источник предположил, что баллистические ракеты попали в пусковые и (или) радар подсвета и наведения ЗРК MIM-104 Patriot.

Накануне СМИ рассказали о взрывах в Киеве, в том числе, о мощном хлопке в районе аэропорта Жуляны.

В Киеве прогремели взрывы

Напомним, что одна из систем Patriot, поставленных Киеву в рамках военной помощи со стороны западных стран, в мае получила значительные повреждения при ракетной атаке.

Американские эксперты, которые прибыли на Украину для оценки состояния комплекса, не исключили его списание и вывод из эксплуатации.

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