Названа возможная цель удара по Киеву

Российские военные в четверг, 14 декабря, нанесли удар по Киеву. При этом они предположительно поразили американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник..

Источник предположил, что баллистические ракеты попали в пусковые и (или) радар подсвета и наведения ЗРК MIM-104 Patriot.

Накануне СМИ рассказали о взрывах в Киеве, в том числе, о мощном хлопке в районе аэропорта Жуляны.

Напомним, что одна из систем Patriot, поставленных Киеву в рамках военной помощи со стороны западных стран, в мае получила значительные повреждения при ракетной атаке.