В Киеве прогремели взрывы

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по всей территории республики была объявлена воздушная тревога. По информации издания Klymenko Time, произошли повторные взрывы в украинской столице. Кроме того, звуки взрывов были слышны в Староконстантинове Хмельницкой области. Также сообщается о детонациях в Житомирской области. Lenta.ru