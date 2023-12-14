В НАТО заявили, что Украина перестает быть в центре внимания Запада

В НАТО признали, что Украина перестает быть в центре внимания Запада, сообщает телеканал CNN, указав на задержки с согласованием помощи Киеву.

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Журналисты предположили, что Евросоюз сможет договориться о продолжении помощи Киеву. Однако украинские и западные чиновники видят, что от Украины устают.

Один из высокопоставленных чиновников Североатлантического альянса, который напрямую работает с Украиной, сообщил телеканалу, что это часть долгосрочной тенденции к худшему и Украина перестает быть в центре внимания Запада.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что взгляды Братиславы и НАТО на военную поддержку Украины не совпадают, однако это не должно отразиться на диалоге с Североатлантическим альянсом.

Агентство Bloomberg сообщало, что визит Зеленского в Соединенные Штаты провалился, поскольку ему не удалось добиться выделения необходимой финансовой помощи.