«Не конец света»: в Киеве ответили на вето от Орбана
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что вето Венгрии по членству в ЕС не станет для Киева «концом света». Об этом он рассказал в интервью La Repubblica.
Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала совету ЕС начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной. Окончательное решение будет принято лидерами ЕС на саммите 14-15 декабря. Само членство станет возможным только после завершения страной реформ, включающих борьбу с коррупцией.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт пока не поддержит переговоры с Украиной.
«Мы были бы разочарованы [из-за вето Венгрии —прим.ред.]. Но это не станет концом света», — заявил Данилов.
Он задался вопросом, что такое Евросоюз, отметив, что Украина «отвечает всем критериям свободы», является демократической страной, поддерживает свободу слова и права человека.