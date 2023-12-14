«Не конец света»: в Киеве ответили на вето от Орбана

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что вето Венгрии по членству в ЕС не станет для Киева «концом света». Об этом он рассказал в интервью La Repubblica.

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала совету ЕС начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной. Окончательное решение будет принято лидерами ЕС на саммите 14-15 декабря. Само членство станет возможным только после завершения страной реформ, включающих борьбу с коррупцией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт пока не поддержит переговоры с Украиной.

«Мы были бы разочарованы [из-за вето Венгрии —прим.ред.]. Но это не станет концом света», — заявил Данилов.