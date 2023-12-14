Президент РФ Владимир Путин 14 декабря ответил на вопросы россиян в ходе прямой линии, совмещенной с его традиционной пресс-конференцией. Западные СМИ рассказали, что главными темами разговора стали Украина и российская экономика, а выглядел российский президент «воодушевленным».

Выглядя расслабленным и воодушевленным на фоне недавних неудач Киева, Путин «отмахнулся» от почти двух лет западных санкций и подтвердил свои «максималистские цели» на Украине, пишет France 24. Прямая линия Путина совпала с решающим саммитом в Брюсселе, на котором Украина надеялась начать переговоры о членстве в ЕС, отмечает агентство. Этому стремлению мешает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого называют союзником Путина.

Пока российские вооруженные силы ведут свою спецоперацию, а в РФ начинается предвыборная кампания, Путин обратился к народу на пресс-конференции, быстро заявив, что конфликт будет продолжаться, пока Россия не достигнет своих целей, пишет The Washington Post.

Украина, Запад и российская экономика, стали главными темами пресс-конференции Путина, отмечает Reuters. Комментируя украинский кризис, Путин заявил, что «мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей».

«Я напомню вам, о чем мы говорили: денацификация Украины, ее демилитаризация, ее нейтральный статус», — подчеркнул российский президент.

Путин назвал причиной украинского кризиса «безудержное стремление подползти» к границам России и принять Украину в НАТО. США организовали этот кризис, а Европа им «подыгрывает и подпевает», заявил президент РФ.

«Как с ними выстраивать отношения?» — отметил Путин.

Самым важным показателем для России Путин назвал экономический рост, отмечает Reuters. Рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 3,5 процента — это хороший показатель, он демонстрирует, что страна «оправилась от прошлогоднего падения и сделала серьезный шаг вперед». Инфляция в России к концу года может ускориться до восьми процентов, но принимаются меры, чтобы вернуть ее к целевым показателям.