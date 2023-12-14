МИД Турции: США остаются на пути между прекращением огня и кровопролитием в Газе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил на пресс-конференции в Баку, что только США стоят на пути к прекращению огня в секторе Газа. По его словам, которые приводит ТАСС, об этом свидетельствует последнее голосование в ООН по этому вопросу.

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Сейчас только Соединенные Штаты стоят между прекращением огня и резней в Газе, — сказал глава турецкого МИД.

Решение по Газе, принятое ООН, говорит о стремлении международного сообщества положить конец угнетению в анклаве, указал Фидан. Он подчеркнул, что США должны прекратить препятствовать принятию решений в рамках всемирной организации.

Ранее США оказались в числе 10 стран, которые в ходе голосования в Генеральной ассамблее ООН выступили против принятия резолюции о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Против, в том числе высказались Израиль, Австрия и Чехия, воздержались 23 страны, включая Великобританию, Германию и Украину. Документ, инициаторами которого выступили Египет и Мавритания, поддержали 153 государства, включая Россию и Китай.