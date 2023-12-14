Среди стран-членов Евросоюза все еще нет единого мнения о немедленном прекращении огня в секторе Газа, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Российская газета

По его словам, некоторые представители объединения голосовали в ООН против немедленного прекращения огня в Газе. «Я должен представлять единую позицию, но единая позиция отсутствует», — отметил Боррель. RT на русском