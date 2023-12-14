Премьер Нидерландов рассказал, когда Украина сможет стать членом ЕС

Нидерланды сделают все возможное, чтобы на саммите Евросоюза в Брюсселе был достигнут консенсус по финансовой помощи Украине и вопросу ее членства, однако для принятия страны в сообщество понадобится «много лет». Как сообщает ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте по прибытии на встречу.

Он отметил, что в любом случае, «пройдет много лет», прежде чем Киев сможет стать членом Евросоюза. Несмотря на это, страны хотят продолжить диалог по вопросу «чтобы посмотреть, как далеко возможно зайти». По словам Рютте, сейчас речь идет о «следующем шаге», и Украина работала «усердно», чтобы он был сделан.

И.о. премьера добавил, что лидеры стран ЕС постараются сделать все возможное для достижения согласия по вопросу финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Он назвал оба вопроса достаточно критичными.

«Пока нам всегда удавалось прийти к решениям единогласно, вместе с премьер-министром (Венгрии — прим. ред.) Виктором Орбаном», — заявил Рютте.