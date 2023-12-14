Лукашенко: из СНГ выйти легко, войти сложнее

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что выйти из СНГ можно легко, а войти назад будет сложнее.

Он подчеркнул, что страны — члены организации не должны разрывать связи, как это случилось с Украиной. Лукашенко напомнил, что долгое время призывал бывших украинских президентов не торопиться с выходом из СНГ.