Лукашенко: из СНГ выйти легко, войти сложнее
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что выйти из СНГ можно легко, а войти назад будет сложнее.
Он подчеркнул, что страны — члены организации не должны разрывать связи, как это случилось с Украиной. Лукашенко напомнил, что долгое время призывал бывших украинских президентов не торопиться с выходом из СНГ.
«Выйти просто. Войти сложнее. В политике очень важно уметь ждать и не торопиться», — цитирует президента агентство БЕЛТА.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия намерена всячески поддерживать Россию.