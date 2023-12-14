Санду намерена урегулировать конфликт в Приднестровье до вступления в ЕС

Власти Молдавии намерены добиться урегулирования приднестровского конфликта мирным путем до вступления в ЕС. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду, пишет РИА Новости.

Конфликт между Кишиневом и Тирасполем длится свыше 30 лет. Власти Молдавии пытались силой решить проблему, но ополчению непризнанной республики удалось отбить нападение. С тем, чтобы не допустить противостояния в дальнейшем, в регион были введены российские миротворцы.

«Мы хотим иметь возможность реинтегрировать страну мирным путем, прежде чем вступить в ЕС. Власти стремились в первую очередь к сохранению мира, именно это мы и продолжим делать, чтобы не допустить дестабилизации, которая создала бы угрозу безопасности Молдавии», - пояснила Санду в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

Президент Молдавии заверила, что будет сделано все возможное для реинтеграции Приднестровья с учетом интересов жителей региона, однако это зависит не только от Кишинева.

Ранее Майя Санду заявила, что «в худшем случае» допускает вступление в ЕС в два этапа - «сначала правый берег Днестра, потом - левый». По ее мнению, если люди в Приднестровье увидят, что в Молдавии повышаются пенсии, зарплаты и растет уровень жизни, они захотят пойти по тому же пути.