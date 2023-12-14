Глава Европарламента признала разногласия в ЕС перед саммитом по Украине

"У всех, конечно разные позиции. Каждый захочет немного больше для чего-то своего", - заявила она журналистам по прибытии на саммит, но призвала все страны ЕС к единству. "Украина должна получить моральную, политическую и финансовую поддержку", - подчеркнула Метсола. ТАСС