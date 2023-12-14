Глава Европарламента признала разногласия в ЕС перед саммитом по Украине

Глава Европарламента Роберта Метсола заявила о серьезных разногласиях между странами ЕС перед саммитом по Украине. По ее словам, которые приводит ТАСС, начало дискуссий о присоединении страны к объединению еще не означает, что речь пойдет о немедленном вступлении в состав.

У всех, конечно разные позиции. Каждый захочет немного больше для чего-то своего, — сказала Метсола.

Глава ЕП все же призвала все страны Евросоюза к единству. Она заявила, что Украина должна продолжать получать не только политическую и финансовую, но и «моральную» поддержку.

На саммите лидерам европейских стран предстоит принять решение о своевременности начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Кроме того, они рассмотрят вопрос утверждения программы бюджетного финансирования Киева объемом €50 млрд, рассчитанной на четыре года.

Вопрос о начале переговоров по членству Украины могут отложить на год, если вышеупомянутые решения не будут приняты. В таком случае Евросоюз продолжит финансировать Киев в 2024 году, но без определенной перспективы на будущее.