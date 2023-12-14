Орбан оценил решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт считает плохим решение Европейского союза (ЕС) о начале переговоров по вступлению Киева в политическое объединение и не хочет в нем участвовать. Соответствующая публикация появилась на его странице в Facebook.

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"Членство Украины в ЕС - плохое решение. Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения", — написал Орбан.

Ранее глава Евросовета заявил, что главы европейских стран решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.

До этого Орбан провел встречу с лидерами Евросоюза, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Германии Олафом Шольцем, сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваши.

"На встрече присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель", — сообщил Хаваши.